Стало відомо, де в Україні найдорожча оренда житла

У серпні 2024 року середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири становила 6 962 гривень. В порівнянні з попереднім місяцем, ціни зросли на 0,7%, а з початку року оренда подорожчала на 5,4%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Найвищі ціни на оренду квартир продовжують бути в Закарпатській області, де середня оренда впала на 7,8% і тепер становить 11 738 гривень. На другому місці за вартістю оренди залишається Львівщина, де ціни з початку року знизилися на 10,0% і досягли 10 614 гривень.

Третє місце займає Рівненська область, де оренда зросла на 36,6% з початку року, до 9 830 гривень. У Києві вартість оренди підвищилася на 4,8% з початку року і становить 9 142 гривень, що забезпечує столиці четверте місце за ціною оренди.

Загалом, вартість оренди квартир зростає в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни зафіксовані в Херсонській області (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) і Миколаївській (3 597 гривень) областях.

Нагадаємо, у Львові здають в оренду квартиру всього за 2 500 грн. Квартира розташована в особняку, однак має певні незручності. Дивіться, який вигляд вона має.

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