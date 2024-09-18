Рада збільшила бюджет на військові потреби на 500 млрд грн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення цьогорічного бюджету на військові потреби на 500 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв в цілому #11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. ЗА – 298", – написав народний обранець у Мережі.

Він зазначив, що таким чином видатки бюджету 2024 року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

Результати голосування в парламенті за збільшення бюджету на військові потреби / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

До слова, напередодні уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, в ньому закладено зростання видатків на безпеку та оборону до 2,22 трлн грн.

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