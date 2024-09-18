Рада збільшила бюджет на військові потреби на 500 млрд грн

Видатки цьогорічного бюджету становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11417 щодо збільшення цьогорічного бюджету на військові потреби на 500 млрд грн.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент прийняв в цілому #11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. ЗА – 298", – написав народний обранець у Мережі.
Він зазначив, що таким чином видатки бюджету 2024 року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.
До слова, напередодні уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, в ньому закладено зростання видатків на безпеку та оборону до 2,22 трлн грн.
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