Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с РФ

Пограничная служба Финляндии окончательно закрыла временные пункты пересечения границы в Лиексанском районе "Инари" и "Париккала" — там уже убраны указатели.

Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Отмечается, что движение через "Инари" было приостановлено с ноября 2021 года, а через "Париккала" — с 19 апреля 2022 года.

"Решение не изменяет текущую ситуацию и не повлияет на местных жителей. Это было окончательное решение о закрытии пункта пропуска "Инари", — заявил заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии Самули Муртонен

Напомним, в октябре руководители финской и российской пограничных служб единогласно приняли решение о закрытии временных пунктов пересечения границы. Теперь Финляндии необходимо внести изменения в правительственное постановление о пунктах пропуска границы, чтобы закрыть пункты "Париккала" и "Инари".

Пограничники уже начали демонтаж знаков, указывающих на пункты пересечения границы. Открытие временных пунктов пропуска может состояться в перспективе, поскольку это предусмотрено соглашением о пунктах пересечения границы между Финляндией и Россией.

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