Після закваски капусти у банці, відрі чи іншій місткості через деякий час починає утворюватися сік і витікати через край. Чи є він "зайвим", чи потрібно зливати розсіл квашеної капусти, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як кажуть експерти кулінарії весь сік, що потрібний для квашення капусти, залишається в банці, те, що не потрібно, виливається через край.

Щоб капуста дотре заквасилась та вийшла смачною, вона повинна бути повністю покритою розсолом, саме в ньому овоч набуває потрібних якостей.

Якщо розсолу буде недостатньо, з'явиться наліт і капусту буде їсти неможливо. Таке може статися і через інші причини, серед них особливості сорту капусти, яку засолили, забагато моркви, яку додали до капусти тощо. Якщо капуста не дає соку під час бродіння, вона просто псується, покривається нальотом, сохне, тоді капусту можна просто викинути.

Під час процесу закваски, якщо капуста не дуже соковита або частина розсолу витікає, треба доливати або розсіл, або кип'ячену воду.

Розсіл, якщо капуста заквашена правильно, повинний литися через край. Його ні в якому разі зливати не можна. Що потрібно видаляти, так це піну, яка утворюється на початку бродіння. Не можна під час квашення капусти лазити до неї без потреби, особливо руками.

Коли поверх капусти утворюється піна, а розсіл починає виливатися, проткніть капусту в кількох місцях. Для цього можна скористатися дерев'яною паличкою. Обов'язково протикайте капусту до самого дна.

Готову квашену капусту зберігайте у холодильнику чи прохолодному приміщенні.

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