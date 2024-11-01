Ракетний удар по Харкову: Синєгубов розповів про наслідки

Ворог застосував ракету С-300.
У п'ятницю, 1 листопада, росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок влучання є постраждалі.
Подробиці про наслідки ракетного удару повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали четверо цивільних: три жінки та один чоловік, всі у легкому та середньому станах", — йдеться у повідомленні.
За інформацією Синєгубова, пошкоджено 20 житлових будинків, як приватних, так і багатоквартирних.
За попередніми даними, ворог застосував ракету С-300.
Нагадаємо, у п'ятницю, 1 листопада, зафіксовано ворожий "приліт" у Харкові. Балістична ракета влучила у житлову забудову.
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