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5G в Україні: Федоров розповів про запуск пілотного проєкту

5G в Україні: Федоров розповів про запуск пілотного проєкту

Тестування мережі 5G

5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G.

Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Це створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях.

"Пілот триватиме 2 роки та пройде у два етапи. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж", – йдеться у повідомленні.

За планом, повноцінний запуск 5G в Україні відбудеться до 2030 року.

Також нова постанова дозволяє операторам використовувати частоту 2100 МГц не лише для 3G, але і для 2G чи 4G, а звільнені частоти 694–862 МГц від телебачення планують звільнити для мобільного зв’язку. 

Нагадаємо, оператор Vodafone вперше в тестовому режимі запустив 5G.

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