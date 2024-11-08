Армия РФ продвинулась около трех городов Донетчины: подробности от ISW

Самым активным враг остается в Донецкой области, но бои не прекращаются и на других направлениях фронта.
Российские войска существенно продвинулись на трех участках фронта – возле Покровска, Курахово и Северска.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Бои в Харьковской области
На Харьковщине российские оккупанты дальше пытаются отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью, и подойти на такое расстояние, чтобы можно было бить по Харькову из артиллерии. Враг продолжал наступательные операции вблизи Волчанска и Старицы. Продвижений не было.
Ситуация в Луганской области
Захватчики дальше стремятся захватить остальную часть Луганской области, продвинуться в Харьковскую и Донецкую области. Российская армия продолжила наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, однако продвижений не было. Враг в течение 6-7 ноября пытался штурмовать в районах 14 населенных пунктов.
Ситуация на фронте в Донецкой области
Российские войска продвинулись восточнее Северска, а именно к югу от Верхнекаменского. Российские источники также утверждали о продвижении северо-западнее Золотаревки и захвате еще 800 м на северных окрестностях Ивано-Дарьевки. Но в ISW не нашли визуальных доказательств этого утверждения.
Враг пытался наступать в районе Часов Яра, но успеха не имел. Российские "военкоры" утверждали о продвижении на 1,5 км в парковой зоне к юго-востоку от города, однако аналитики не видели визуальных доказательств этих заявлений.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что на Краматорском направлении российские войска перебросили около 47 500 – 48 000 бойцов, до 212 танков и 834 единицы бронетехники.
На Торецком направлении оккупанты продолжали наступательные действия, но успеха не имели. Российские "военкоры" жаловались, что штурмы возле Торецка замедлились из-за плохой погоды.
Армия РФ продвинулась к югу от Покровска. Геолокационные кадры указывают на то, что враг мог захватить Новоалексеевку. Пропагандисты также утверждали о продвижении юго-восточнее Лисовки и западнее Григоровки, что в районе Селидово. Но в ISW не нашли визуальных доказательств этих утверждений.
Российские войска продвинулись к северу и северо-востоку от Курахово. Враг имел успех у Новоселидовки и Ильинки. Российские "военкоры" заявляли о продвижении возле Новодмитровки и Кременной Балки, однако аналитики не видели подтверждений.
На Угледарском направлении у россиян не было продвижений. Последние успехи врага там зафиксированы 31 октября: было продвижение у Водяного. С того времени линия фронта не менялась.
Ситуация на южном фронте
В ходе локальных наземных атак захватчики имели незначительное продвижение в Запорожской области. Враг не прекращает атаки возле Нестерянки и Новоандреевки вблизи Роботино.
Оккупанты продолжают проводить наземные атаки на Днепровском направлении, но продвижений не было.
Напомним, аналитики Deep State сообщили, что враг оккупировал Новоалексеевку и продвинулся возле Нововодмитровки, Новоалександровки, Максимовки.
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