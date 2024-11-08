Армія РФ просунулася біля трьох міст Донеччини: подробиці від ISW

Найактивнішим ворог залишається в Донецькій області, але бої не припиняються і на інших напрямках фронту.

Російські війська суттєво просунулися на трьох ділянках фронту – біля Покровська, Курахового та Сіверська.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Бої в Харківській області

На Харківщині російські окупанти надалі намагаються відкинути українські сили від кордону з Бєлгородською областю, і підійти на таку відстань, щоб можна було бити по Харкову з артилерії. Тож ворог продовжував наступальні операції поблизу Вовчанська та Стариці. Просувань не було.

Ситуація в Луганській області

Загарбники надалі прагнуть захопити решту Луганської області, просунутися до Харківської та Донецької областей. Російська армія продовжила наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, проте просувань не мала. Ворог протягом 6-7 листопада намагався штурмувати в районах 14 населених пунктів.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Російські війська просунулися на схід від Сіверська, а саме на південь від Верхньокам'янського. Російські джерела також стверджували про просування на північний захід від Золотарівки та захоплення ще 800 м на північних околицях Івано-Дар'ївки. Але в ISW не знайшли візуальних доказів цього твердження.

Ворог намагався наступати в районі Часового Яру, але успіху не мав. Російські "воєнкори" стверджували про просування на 1,5 км в парковій зоні на південний схід від міста, однак аналітики не бачили візуальних доказів цих заяв.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що на Краматорському напрямку російські війська перекинули близько 47 500 – 48 000 бійців, до 212 танків та 834 одиниці бронетехніки.

На Торецькому напрямку окупанти продовжували наступальні дії, але успіху не мали. Російські "воєнкори" скаржилися, що штурми біля Торецька сповільнилися через погану погоду.

Армія РФ просунулася на південь від Покровська. Геолокаційні кадри вказують на те, що ворог міг захопити Новоолексіївку. Пропагандисти також стверджували про просування на південний схід від Лисівки та на захід від Григорівки, що в районі Селидового. Але в ISW не знайшли візуальних доказів цих тверджень.

Російські війська просунулися на північ та північний схід від Курахового. Ворог мав успіх біля Новоселидівки та Іллінки. Російські "воєнкори" заявляли про просування біля Новодмитрівки та Кремінної Балки, однак аналітики не бачили підтвердження.

На Вугледарському напрямку росіяни не мали просувань. Останні успіхи ворога там зафіксований 31 жовтня: було просування біля Водяного. Відтоді лінія фронту не змінювалася.

Ситуація на південному фронті

Під час локальних наземних атак загарбники мали незначне просування у Запорізькій області. Ворог не припиняє атаки біля Нестерянки та Новоандріївки, що поблизу Роботиного.

Окупанти продовжують проводити наземні атаки на Дніпровському напрямку, але просувань не було.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що ворог окупував Новоолексіївку і просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки, Максимівки.

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