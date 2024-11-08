Ворог окупував Новоолексіївку - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Мапу боїв на фронт оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Зокрема, йдеться про те, що ворог окупував Новоолексіївку.
Також він просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.
Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.
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