Враг оккупировал Новоалексеевку — Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.
Карта боев на фронт обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
В частности, речь идет о том, что враг оккупировал Новоалексеевку.
Также он продвинулся возле Нововодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
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