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Враг оккупировал Новоалексеевку — Deep State

Враг оккупировал Новоалексеевку — Deep State

Российская армия пытается продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Аналитики обновили карту боевых действий.

Карта боев на фронт обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

В частности, речь идет о том, что враг оккупировал Новоалексеевку.

Также он продвинулся возле Нововодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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