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В результате атаки вражеских беспилотников в Одессе пострадали 9 локаций — соцсети

В результате атаки вражеских беспилотников в Одессе пострадали 9 локаций — соцсети

В результате атаки вражеских беспилотников в Одессе пострадали 9 локаций — соцсети

Частично разрушены два частных дома.

Нуждается в проверке и уточнениях.

К настоящему времени в результате массированной атаки БпЛА на Одессу пострадали 9 локаций.

Об этом информируют в социальных сетях очевидцы и мониторинговые каналы.

В частности, повреждены 2 частных дома, с последующим возгоранием, 1 человек пострадал;

  • повреждено здание, 1 человек пострадал;
  • вследствие падения обломка 1 потерпевший;
  • поврежден частный дом, пострадавших нет;
  • повреждено здание школы, пострадавших нет;
  • произошло возгорание газовой трубы и жилого дома, пострадавших нет;
  • пострадало здание производства, повреждены 8 грузовых автомобилей;
  • пожар на складе с краской, пострадавших нет;
  • частично разрушены два частных дома, пострадавших нет.

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