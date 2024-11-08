В результате атаки вражеских беспилотников в Одессе пострадали 9 локаций — соцсети

Нуждается в проверке и уточнениях.
К настоящему времени в результате массированной атаки БпЛА на Одессу пострадали 9 локаций.
Об этом информируют в социальных сетях очевидцы и мониторинговые каналы.
В частности, повреждены 2 частных дома, с последующим возгоранием, 1 человек пострадал;
- повреждено здание, 1 человек пострадал;
- вследствие падения обломка 1 потерпевший;
- поврежден частный дом, пострадавших нет;
- повреждено здание школы, пострадавших нет;
- произошло возгорание газовой трубы и жилого дома, пострадавших нет;
- пострадало здание производства, повреждены 8 грузовых автомобилей;
- пожар на складе с краской, пострадавших нет;
- частично разрушены два частных дома, пострадавших нет.
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