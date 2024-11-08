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Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі постраждали 9 локацій - соцмережі

Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі постраждали 9 локацій - соцмережі

Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі постраждали 9 локацій - соцмережі

Частково зруйновані два приватні будинки

Потребує перевірки та уточнень.

На цей час в результаті масованої атаки БпЛА на Одесу постраждали 9 локацій.

Про це інформують у соціальних мережах очевидці та моніторингові канали. 

Зокрема, пошкоджено 2 приватні будинки, з подальшим загорянням, 1 людина постраждала; 

  • пошкоджена будівля, 1 людина постраждала;
  • внаслідок падіння уламка 1 потерпілий;
  • пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає;
  • пошкоджена будівля школи, постраждалих немає;
  • відбулося загоряння газової труби та житлового будинку, постраждалих немає;
  • постраждала будівля виробництва, пошкоджено 8 вантажних автомобілів;
  • пожежа на складі з фарбою, постраждалих немає;
  • частково зруйновані два приватні будинки, постраждалих немає.

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