Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі постраждали 9 локацій - соцмережі

На цей час в результаті масованої атаки БпЛА на Одесу постраждали 9 локацій.

Про це інформують у соціальних мережах очевидці та моніторингові канали.

Зокрема, пошкоджено 2 приватні будинки, з подальшим загорянням, 1 людина постраждала;

пошкоджена будівля, 1 людина постраждала;

внаслідок падіння уламка 1 потерпілий;

пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає;

пошкоджена будівля школи, постраждалих немає;

відбулося загоряння газової труби та житлового будинку, постраждалих немає;

постраждала будівля виробництва, пошкоджено 8 вантажних автомобілів;

пожежа на складі з фарбою, постраждалих немає;

частково зруйновані два приватні будинки, постраждалих немає.

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