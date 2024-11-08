Унаслідок атаки ворожих безпілотників в Одесі постраждали 9 локацій - соцмережі

Потребує перевірки та уточнень.
На цей час в результаті масованої атаки БпЛА на Одесу постраждали 9 локацій.
Про це інформують у соціальних мережах очевидці та моніторингові канали.
Зокрема, пошкоджено 2 приватні будинки, з подальшим загорянням, 1 людина постраждала;
- пошкоджена будівля, 1 людина постраждала;
- внаслідок падіння уламка 1 потерпілий;
- пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає;
- пошкоджена будівля школи, постраждалих немає;
- відбулося загоряння газової труби та житлового будинку, постраждалих немає;
- постраждала будівля виробництва, пошкоджено 8 вантажних автомобілів;
- пожежа на складі з фарбою, постраждалих немає;
- частково зруйновані два приватні будинки, постраждалих немає.
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