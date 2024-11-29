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Втрати Росії станом на 29 листопада: Генштаб оновив дані

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Станом на ранок 29 листопада 2024-го ЗСУ знищили 738 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2030 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ: 

  • особового складу ‒ близько 738 660 (+2030) осіб,
  • танків ‒ 9458 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,
  • артилерійських систем – 20886 (+34) од,
  • РСЗВ – 1255 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 19750 (+89),
  • крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).

Як повідомлялося, Forbes опублікувало матеріал про те, що в РФ "нарешті закінчуються люди". Зазначається, що вересень був найкривавішим місяцем для росіян, жовтень – не набагато кращим. Останніми місяцями добова кількість убитих і поранених окупантів часто перевищувала 1500 осіб.

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