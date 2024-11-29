Втрати Росії станом на 29 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 29 листопада 2024-го ЗСУ знищили 738 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2030 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 738 660 (+2030) осіб,

танків ‒ 9458 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,

артилерійських систем – 20886 (+34) од,

РСЗВ – 1255 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),

крилаті ракети ‒ 2851 (+86),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,

спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).

Як повідомлялося, Forbes опублікувало матеріал про те, що в РФ "нарешті закінчуються люди". Зазначається, що вересень був найкривавішим місяцем для росіян, жовтень – не набагато кращим. Останніми місяцями добова кількість убитих і поранених окупантів часто перевищувала 1500 осіб.