Втрати Росії станом на 29 листопада: Генштаб оновив дані

доповнюється
Станом на ранок 29 листопада 2024-го ЗСУ знищили 738 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2030 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 738 660 (+2030) осіб,
- танків ‒ 9458 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19339 (+33) од,
- артилерійських систем – 20886 (+34) од,
- РСЗВ – 1255 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1006 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19750 (+89),
- крилаті ракети ‒ 2851 (+86),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30272 (+86) од,
- спеціальна техніка ‒ 3700 (+3).
Як повідомлялося, Forbes опублікувало матеріал про те, що в РФ "нарешті закінчуються люди". Зазначається, що вересень був найкривавішим місяцем для росіян, жовтень – не набагато кращим. Останніми місяцями добова кількість убитих і поранених окупантів часто перевищувала 1500 осіб.