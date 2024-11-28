Якому знаку зодіаку пощастить 29 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 29 листопада?

Один з найчистіших, найсвітліших і найщасливіших днів календаря, коли вдається будь-яка справа, а успіх супроводжує нас буквально на кожному кроці. Водночас діяти необхідно максимально обережно: тонка енергетика дня не витримує грубощів, різкості, гучного тону та непарламентських висловів. Як результат, негативних енергетичних збитків може бути завдано не лише самим собі, а й на загальному – можна навіть сказати, світовому – рівні: це саме той випадок, коли помах крил метелика в Європі може призвести до землетрусу в Південній Америці.

Телець

Тельцям день принесе успіх у всіх сферах діяльності – як професійній, так і фінансовій, але найкраще підуть у них справи з нерухомістю. Причому це стосуватиметься не лише її купівлі-продажу, хоча й тут справи підуть максимально успішно. Можна також займатися ремонтом, особливо якщо представники знака давно його планували, будівництвом будинку чи дачі, наведенням ладу на присадибній ділянці – не варто втрачати шанс, який дозволяє значно збільшити якість свого життя.

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