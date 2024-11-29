Коли в Україні зростуть податки: нардеп повідомив дату

Президентом Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків. Він набув чинності наступного дня.

Про це повідомив народний депутат, керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності від 29 листопада. Таким чином, військовий збір за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада", – повідомив він.

За словами Гетманцева, приватні підприємці, ймовірно, будуть сплачувати підвищений розмір військового збору вже після нового року.

"Ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобов'язання зі сплати ВЗ за новими ставками для них (ФОП - ред.) будуть діяти від 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний, правка буде підтримана", - заявив нардеп.

Зауважимо, що новим законом передбачено

підвищення військового збору від 1,5% до 5%, крім військових;

військовий збір для ФОПів;

встановлення 25% податку на прибуток для фінкомпаній;

щомісячне подання звітності ПДФО;

50% податку на надприбуток банків.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт, яким передбачено значне збільшення податків та військового збору.

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