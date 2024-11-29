Когда в Украине вырастут налоги: нардеп уведомил дату

В частности, предусмотрен военный сбор для ФЛП.

Президентом Владимиром Зеленским 28 ноября подписал закон о повышении налогов. Он вступил в силу на следующий день.

Об этом сообщил народный депутат, руководитель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу от 29 ноября. Таким образом, военный сбор по новой ставке должен быть удержан только через 2 дня ноября", – сообщил он.

По словам Гетманцева, частные предприниматели, по всей вероятности, будут платить повышенный размер военного сбора уже после нового года.

"Мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВЗ по новым ставкам для них (ФЛП – ред.) будут действовать от 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден, правка будет поддержана", — заявил нардеп.

Заметим, что новый закон предусмотрен

повышение военного сбора от 1,5 до 5%, кроме военных;

военный сбор для ФЛП;

установление 25% налога на прибыль для финкомпаний;

ежемесячное представление отчетности НДФЛ;

50% налога на сверхприбыль банков.

Напомним, 10 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, которым предусмотрено значительное увеличение налогов и военного сбора.

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