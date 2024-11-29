В Украине выросла цена на куриные яйца: в АМКУ объявили проверку

В АМКУ напомнили, что ситуацию с повышением цен на эту категорию товаров реагируют не впервые.

В Украине проверяют причины роста цен на яйца, начавшегося в октябре 2024 года.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

Требования предоставить информацию направляют субъектам хозяйствования, которые:

непосредственно производят куриные яйца

продают яйца

выпускают комбикорма, от цены которых зависит себестоимость яиц

В АМКУ напомнили, что на скачок цен на куриные яйца реагируют уже не впервые. В октябре 2022 года также выросла стоимость яиц, из-за чего приступили к проверке. Тогда специалисты проанализировали данные от участников рынка на каждом из звеньев товарного оборота — по производству потребителя.

В этом году в комитете снова обратили внимание на то, как выросли цены на яйца. Отмечается, что скачок стоимости похож на тот, что был в сентябре-октябре 2022 года.

Напомним, в Украине осенью 2022 года цены на яйца били рекорды, но затем постепенно ситуация стабилизировалась. В настоящее время цены на яйца уже начали расти. Это связано с сезонным фактором – с сентября по декабрь на рынке уже почти нет продукции хозяйств населения.

По данным Госстата Украины, потребительская цена на яйца в сентябре — октябре составила 44,18-48,75 грн за десяток, что на 19% выше цены за июль-август в размере 38,99-39,02 грн за десяток. В то же время в октябре по сравнению с сентябрем этого года цена выросла на 10,3%. В магазинах десяток стоит от 70 гривен и выше.

Читайте также: