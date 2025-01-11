Сюрпризи для водіїв за кордоном: штрафи піднімуть до 600 тисяч гривень 

За кордоном підвищують штрафи українським водіям. Суми сягатимуть 600 тисяч гривень.

Кому з українських водіїв вони загрожують і за що - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Від 2025 року у Польщі підвищать штрафи за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Українців, які перебувають у сусідній країні, можуть позбавляти прав управляти авто у разі порушення ПДР. Про це пише сайт "Твоя машина".

А в деяких випадках можна отримати величезний штраф і навіть потрапити за ґрати. Зокрема, вже за саму відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта можна отримати стягнення в розмірі 1000 злотих або близько 10 000 гривень.

За непристібання паском безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар водієві загрожує від 200 до 2000 злотих штрафу, у гривнях від 2 000 до 20.

Штрафи за перевищення швидкості варіюються від 50 до 2 500 злотих, а це від 500 до 25 000 тисяч штрафу. Для любителів порушувати - штрафи подвоюватимуться. А ось водіїв, яких спіймали за кермом п'яними, можуть оштрафувати на суму від 50 до 5 000 злотих, в гривнях від 500 – 50 000 тисяч, а також відправити під арешт на 30 діб і позбавити прав на строк до 3 років, за наявності в крові 0,2-0,5 проміле алкоголю.

Якщо вміст алкоголю вищий, то штрафи вже варіюються від 50 000 до 600 000 гривень. Крім того, водієві може загрожувати до двох років в'язниці і до 15 років позбавлення прав.

Натомість в Україні згідно з законодавством, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння стосується не лише водіїв, але й осіб, які передають керування нетверезим людям.

За керування автомобілем напідпитку загрожує штраф 17 тисяч гривень. У разі повторного протягом року вчинення правопорушення, на водіїв накладається штраф у розмірі 34 тисяч гривень (або адміністративний арешт на 10 діб) з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки та з платним вилученням транспортного засобу (за наявності).

Законом також передбачено значне посилення покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, у разі повторного порушення протягом одного року.

Найбільший штраф у 51 тисячу гривень загрожує водіям, які:

двічі протягом року піддавалися адміністративному стягненню за подібне правопорушення

відмовилися від проходження відповідного огляду на стан сп'яніння

Окрім штрафу, водії, які повторно сідають за кермо "під градусом", караються:

позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років, а також можуть конфіскувати транспортний засіб, що належить їм на правах приватної власності.

Також нагадаємо, що в України від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становить 50 км/год. Про це під час телемарафону повідомив перший заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він зазначив, що Правила дорожнього руху в Україні залишаються незмінними.

Просто вступають в дію норми "зимового періоду", коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає. У зв'язку з цими змінами, на тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінили на нові, які обмежують швидкість до 50 км/год.

"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже від 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

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