Які ще території міг би придбати Трамп, окрім Гренландії, – ЗМІ

Гренландія, найбільший острів у світі, стала об'єктом геополітичної гри за Трампа через її ресурси й розташування.

Новообраний президент США Дональд Трамп привернув увагу до своєї риторики щодо можливого приєднання кількох країн до Сполучених Штатів багато яких островів, країн. Під час інтерв'ю на Times Radio в Лондоні він висловив цікавість щодо того, скільки людей в Канаді, Гренландії та Панамі хотіли б стати частиною США.

Про це пише The Hill.

У публікації зазначається, що на початку тижня Трамп публікував кілька постів з цієї теми на своїй платформі Truth Social. Він зазначив, що Гренландія є важливою для національної безпеки США, оскільки зростає присутність китайських та російських суден в цьому регіоні. Трамп заявив, що США не дозволять цьому статися, і що Гренландія може приєднатися до США через референдум або проголосувати за незалежність.

Як пише видання, що до Канади, Трамп також виклав карти Північної Америки, на яких територія Канади була інтегрована в межі США, а також звернув увагу на те, що Канада може стати «51-м штатом».

Також стало відомо, ща, сенатор Джон Феттерман зазначив, що хоча Трамп не підтримує захоплення територій силою, ідея придбання Гренландії нагадує історичні угоди, такі як покупка Луїзіани або Аляски, що стали великими успіхами для США.

The Hill пише, що, Трамп, як бізнесмен, має реальний досвід у укладанні великих угод.

Канада

Канаду заселили корінні народи 10 000 років тому. У XVI ст. її колонізували Франція й Британія, а в 1867 році утворилася Канадська конфедерація. Поступово Канада стала незалежною країною, але зберігає зв’язки з Великою Британією. Відносини з США важливі через спільний кордон, торгівлю (NAFTA/USMCA) та спільну оборону (NORAD).

Гренландія

Заселена інуїтами 4 500 років тому. У X ст. тут з’явилися вікінги, а з XVIII ст. Гренландія стала частиною Данії. Через близькість до США важлива стратегічно: американські бази (Туле) були ключовими під час Холодної війни.

Панама

Колонізована Іспанією в XVI ст., здобула незалежність у 1821 році. Панамський канал, відкритий у 1914 році, відіграє ключову роль у світовій торгівлі. США контролювали його до 1999 року, зберігаючи вплив у регіоні.

Нагадаємо, у 2019 році тодішній президент США Дональд Трамп запропонував купити Гренландію у Данії, назвавши це стратегічно важливим кроком для США через її ресурси та розташування в Арктиці. Пропозиція викликала дипломатичний скандал: Данія назвала ідею абсурдною, а Гренландія заявила, що не продається. Це підірвало відносини США з Данією на певний час.

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