Какие еще территории мог бы приобрести Трамп, кроме Гренландии – СМИ

Гренландия, самый большой остров в мире, стала объектом геополитической игры за Трампа из-за ее ресурсов и расположения.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп привлек внимание к своей риторике относительно возможного присоединения нескольких стран к Соединенным Штатам многих островов, стран. Во время интервью на Times Radio в Лондоне он выразил интерес к тому, сколько людей в Канаде, Гренландии и Панаме хотели бы стать частью США.

Об этом пишет The Hill.

В публикации говорится, что в начале недели Трамп публиковал несколько постов по этой теме на своей платформе Truth Social. Он отметил, что Гренландия важна для национальной безопасности США, поскольку растет присутствие китайских и российских судов в этом регионе. Трамп заявил, что США не позволят этому произойти и что Гренландия может присоединиться к США через референдум или проголосовать за независимость.

Как пишет издание, что в Канаду Трамп также изложил карты Северной Америки, на которых территория Канады была интегрирована в пределы США, а также обратил внимание на то, что Канада может стать «51-м штатом».

Также стало известно, что сенатор Джон Феттерман отметил, что хотя Трамп не поддерживает захват территорий силой, идея приобретения Гренландии напоминает исторические соглашения, такие как покупка Луизианы или Аляски, ставшие большими успехами для США.

The Hill пишет, что Трамп, как бизнесмен, имеет реальный опыт в заключении крупных сделок.

Канада

Канаду заселили коренные народы 10 тысяч лет назад. В XVI веке. ее колонизировали Франция и Великобритания, а в 1867 году образовалась Канадская конфедерация. Постепенно Канада стала независимой страной, но сохраняет связи с Великобританией. Отношения с США важны из-за общей границы, торговли (NAFTA/USMCA) и общей обороны (NORAD).

Гренландия

Заселена инуитами 4500 лет назад. В X ст. здесь появились викинги, а с XVIII ст. Гренландия стала частью Дании. Из-за близости к США важно стратегически: американские базы (Туле) были ключевыми во время Холодной войны.

Панама

Колонизированная Испанией в XVI в., обрела независимость в 1821 году. Панамский канал, открытый в 1914 году, играет ключевую роль в мировой торговле. США контролировали его до 1999 года, сохраняя влияние в регионе.

Напомним, в 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп предложил купить Гренландию у Дании, назвав это стратегически важным шагом для США из-за ее ресурсов и расположения в Арктике. Предложение вызвало дипломатический скандал: Дания назвала идею абсурдной, а Гренландия заявила, что не продается. Это подорвало отношения США с Данией на время.

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