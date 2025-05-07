В РФ безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна

У Росії неспокійно / © Associated Press

Реклама

У Саранську (Росія) безпілотники атакували важливі російські об’єкти — у місті зафіксовано пожежі.

Про це пише SHOT.

Як повідомив очільник Мордовії Артем Здунов, у Саранську оголошували безпілотну небезпеку. Працювала система оповіщення.

Реклама

За словами місцевих, на початку шостої ранку за місцевим часом їх розбудила тривожна сирена, також прогриміло кілька потужних вибухів в одному з промислових районів. Після цього неподалік місцевого заводу в районі Хіммаш почалася пожежа.

Нагадаємо, у Петрозаводську в РФ 3 квітня виникла масштабна пожежа на Онезькому суднобудівному заводі. Постраждали люди.