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В РФ безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна
Вибух на заводі в РФ призвів до масштабної пожежі. Саранськ огорнув густий дим.
У Саранську (Росія) безпілотники атакували важливі російські об’єкти — у місті зафіксовано пожежі.
Про це пише SHOT.
Як повідомив очільник Мордовії Артем Здунов, у Саранську оголошували безпілотну небезпеку. Працювала система оповіщення.
За словами місцевих, на початку шостої ранку за місцевим часом їх розбудила тривожна сирена, також прогриміло кілька потужних вибухів в одному з промислових районів. Після цього неподалік місцевого заводу в районі Хіммаш почалася пожежа.
Нагадаємо, у Петрозаводську в РФ 3 квітня виникла масштабна пожежа на Онезькому суднобудівному заводі. Постраждали люди.