ВРФ беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна

В России неспокойно / © Associated Press

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В Саранске (Россия) беспилотники атаковали важные российские объекты — в городе зафиксированы пожары.

Об этом пишет SHOT.

Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, в Саранске объявляли беспилотную опасность. Работала система оповещения.

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По словам местных, в начале шести утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого возле местного завода в районе Химмаш начался пожар.

Напомним, в Петрозаводске в РФ 3 апреля возник масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе.