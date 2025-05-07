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ВРФ беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна
Взрыв на заводе в РФ привел к масштабному пожару. Саранск окутал густой дым.
В Саранске (Россия) беспилотники атаковали важные российские объекты — в городе зафиксированы пожары.
Об этом пишет SHOT.
Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, в Саранске объявляли беспилотную опасность. Работала система оповещения.
По словам местных, в начале шести утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого возле местного завода в районе Химмаш начался пожар.
Напомним, в Петрозаводске в РФ 3 апреля возник масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе.