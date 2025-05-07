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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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Время на прочтение
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ВРФ беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна

Взрыв на заводе в РФ привел к масштабному пожару. Саранск окутал густой дым.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В России неспокойно

В России неспокойно / © Associated Press

В Саранске (Россия) беспилотники атаковали важные российские объекты — в городе зафиксированы пожары.

Об этом пишет SHOT.

Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, в Саранске объявляли беспилотную опасность. Работала система оповещения.

По словам местных, в начале шести утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого возле местного завода в районе Химмаш начался пожар.

Напомним, в Петрозаводске в РФ 3 апреля возник масштабный пожар на Онежском судостроительном заводе.

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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