В воздухе 2 Ту-95МС - мониторинговые каналы.

Ту-95МС / © Википедия

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В ночь на 17 мая 2025 года Россия подняла в воздух два стратегических бомбардировщика Ту-95 ТС с военного аэродрома "Энгельс-2".

Об этом информируют мониторинговые каналы.

Один из них направился к северу, другой — к востоку. По предварительным оценкам это может быть подготовка к передислокации.

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Напомним, что ранее была потеряна связь с истребителем F-16, отражавшим ночную атаку РФ . По информации Воздушных сил, пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался.