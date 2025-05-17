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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В воздухе 2 Ту-95МС - мониторинговые каналы.

В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ту-95МС

Ту-95МС / © Википедия

В ночь на 17 мая 2025 года Россия подняла в воздух два стратегических бомбардировщика Ту-95 ТС с военного аэродрома "Энгельс-2".

Об этом информируют мониторинговые каналы.

Один из них направился к северу, другой — к востоку. По предварительным оценкам это может быть подготовка к передислокации.

Напомним, что ранее была потеряна связь с истребителем F-16, отражавшим ночную атаку РФ . По информации Воздушных сил, пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался.

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