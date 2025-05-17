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В воздухе 2 Ту-95МС - мониторинговые каналы.
В небо поднялись два стратегических Ту-95МС с аэродрома "Энгельс-2".
В ночь на 17 мая 2025 года Россия подняла в воздух два стратегических бомбардировщика Ту-95 ТС с военного аэродрома "Энгельс-2".
Об этом информируют мониторинговые каналы.
Один из них направился к северу, другой — к востоку. По предварительным оценкам это может быть подготовка к передислокации.
Напомним, что ранее была потеряна связь с истребителем F-16, отражавшим ночную атаку РФ . По информации Воздушных сил, пилот отвел самолет вдали от населенного пункта и успешно катапультировался.