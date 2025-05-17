Астрологический прогноз на 17 мая

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно начинать воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне.

Символ дня: Рог изобилия.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый — символизирует силу, выносливость и успех. .

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

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За какую часть тела отвечает: полость рта.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются надолго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Это также касается любых стоматологических проблем — затягивать их нельзя.

Питание дня: под запретом жирное, жареное, фастфуд и полуфабрикаты.

Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.

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Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.

Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи могут напугать, но на самом деле они ничего плохого не сулят.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим.

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Цитата дня: «Все популярное — зло» (Оскар Уайльд).

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