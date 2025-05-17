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Астрологический прогноз на 17 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно начинать воплощать в жизнь все то, что было задумано накануне.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый — символизирует силу, выносливость и успех. .
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: полость рта.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, затягиваются надолго, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. Это также касается любых стоматологических проблем — затягивать их нельзя.
Питание дня: под запретом жирное, жареное, фастфуд и полуфабрикаты.
Стрижка дня: не самый удачный день для стрижки.
Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения.
Магия и мистика дня: хорошее время для проведения ритуалов, избавляющих от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи могут напугать, но на самом деле они ничего плохого не сулят.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим.
Цитата дня: «Все популярное — зло» (Оскар Уайльд).
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