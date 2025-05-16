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Трамп заявил, что, возможно, позвонит Путину
Американский лидер стремится обсудить с "фюрером" прекращение войны.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "возможно" позвонит по телефону диктатору страны-агрессорки России Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны.
Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One во время вылета из Абу-Даби, сообщает CNN.
"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, что мы это решим, а может и нет. Но, по крайней мере, будем знать. Если мы не решим, это будет очень интересно", - высказался глава Белого дома.
Напомним, во время визита в ОАЭ Трамп сообщил, когда может состояться встреча с Путиным. По его словам, разговор произойдет "как только мы сможем это организовать".
В администрации Путина с ответом-заявлением не заставили себя ждать. В Кремле называют "необходимой" встреча диктатора РФ и президента США . Впрочем, ее нужно "тщательно подготовить".
Заметим, что накануне Трамп амбициозно заявил, что Путин отказался от участия в переговорах в Стамбуле, потому что мол его самого там не будет. По словам Трампа, "зачем ему (Путину – ред.) ехать, если я не еду".