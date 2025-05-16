Трамп заявив, що, можливо, зателефонує Путіну

Дональд Трамп / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що, “можливо”, зателефонує диктатору країни-агресорки Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One під час вильоту з Абу-Дабі, повідомляє CNN.

“Ми маємо зустрітися. Ми з ним зустрінемося. Я думаю, що ми це вирішимо, а, може, й ні. Але принаймні знатимемо. Якщо ми не вирішимо, це буде дуже цікаво”, — висловився очільник Білого дому.

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Нагадаємо, під час візиту до ОАЕ Трамп повідомив, коли може відбутися зустріч з Путіним. За його словами, розмова станеться, “щойно ми зможемо це організувати”.

В адміністрації Путіна з відповіддю-заявою не забарилися. У Кремлі називають “необхідною” зустріч диктатора РФ і президента США. Втім, її треба “ретельно підготувати”.

Зауважимо, напередодні Трамп амбітно заявив, що Путін відмовився від участі в переговорах в Стамбулі, бо мовляв, його самого там не буде. За словами Трампа, “навіщо йому (Путіну — ред.) їхати, якщо я не їду”.

Дата публікації 14:38, 16.05.25 Кількість переглядів 97 Жорстка заява Зеленського про перемовини України з РФ: "Ми не можемо це обговорювати"...