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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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731
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1 хв

Російські дрони атакували Україну: де було гучно

Росіяни знову атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 17 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога.

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Білоцерківський р-н (Kиївщина);

  • Одеський р-н;

  • Хaркiвщина;

  • Чернiгівський р-н;

  • Краматорський р-н (Донеччина);

  • Канів (Черкaщина);

  • Ізюм/Балаклія (Хaркiвщина);

  • Богодухів/р-н (Хaркiвщина);

  • Вiнничина;

  • Дніпропетровщина;

  • Старокостянтинів/р-н;

  • Миргородський р-н (Полтaвщина).

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".

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