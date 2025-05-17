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- Війна
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Російські дрони атакували Україну: де було гучно
Росіяни знову атакували мирні українські міста вночі безпілотниками, подекуди було гучно.
У ніч проти 17 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.
Частину України охопила повітряна тривога.
Зокрема, вибухи пролунали:
Білоцерківський р-н (Kиївщина);
Одеський р-н;
Хaркiвщина;
Чернiгівський р-н;
Краматорський р-н (Донеччина);
Канів (Черкaщина);
Ізюм/Балаклія (Хaркiвщина);
Богодухів/р-н (Хaркiвщина);
Вiнничина;
Дніпропетровщина;
Старокостянтинів/р-н;
Миргородський р-н (Полтaвщина).
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".