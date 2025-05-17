Російські дрони атакували Україну: де було гучно

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У ніч проти 17 травня 2025 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали у соціальних мережах.

Частину України охопила повітряна тривога.

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Зокрема, вибухи пролунали:

Білоцерківський р-н (Kиївщина);

Одеський р-н;

Хaркiвщина;

Чернiгівський р-н;

Краматорський р-н (Донеччина);

Канів (Черкaщина);

Ізюм/Балаклія (Хaркiвщина);

Богодухів/р-н (Хaркiвщина);

Вiнничина;

Дніпропетровщина;

Старокостянтинів/р-н;

Миргородський р-н (Полтaвщина).

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали повідомляли про два Ту-95МС у повітрі. У небо піднялися два стратегічні Ту-95МС з аеродрому "Енгельс-2".