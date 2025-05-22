Зачем Трамп устраивает "засады" мировым лидерам в Белом доме - CNN

Дональд Трамп и президент ЮАР Сирил Рамафоса. / © Associated Press

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В Белом доме снова развернулось шоу, где Дональд Трамп предстал как хозяин не столько дипломатических переговоров, сколько жестких и публичных сцен, напоминающих бойцовский клуб. Президент ЮАР Сирил Рамафоса стал новой "мишенью" во время визита в Вашингтон - Трамп устроил ему фактическую инквизицию на камеры, использовав правые медиа нарративы о "геноциде белых фермеров" в Южной Африке.

Об этом пишет CNN.

Рамафоса прибыл в США, хорошо понимая риски. Рядом с ним — министр сельского хозяйства и даже знаменитые игроки в гольф из ЮАР. Но это не спасло его от очередного медийного удара Трампа: президент США показывал вырезки из прессы со словами “смерть, смерть, смерть”, намекая на якобы массовые убийства белых. На попытку Рамафосы спокойно объяснить, что большинство жертв преступлений в ЮАР именно чернокожие, Трамп лишь ответил: "Они, как оказалось, белые. Я не знаю, как вы это объясните".

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Этот эпизод – не первый. Украинский президент Владимир Зеленский ранее уже испытал подобный "допрос" в присутствии вице-президента Дж. Д. Венса. Теперь такие сценки стали привычным ритуалом в дипломатии Трампа: формальные встречи в Овальном кабинете превращаются в театр публичного унижения, особенно для тех стран, которые нуждаются в поддержке США.

Иностранные лидеры, еще недавно считавшие визит в Белый дом политическим трофеем, сейчас оценивают его как потенциально опасную ловушку. Все это усугубляет недоверие среди партнеров США — особенно на Глобальном Юге, где все больше лидеров начинают ориентироваться на Китай.

Овальный кабинет больше не место для банальных фотосессий и протокольных рукопожатий. Это сцена, где вице-президент Вэнс может атаковать гостей с дивана, а пресса – снимать очередные вирусные моменты. Во время визита Зеленского один журналист даже задал вопрос, почему тот пришел в военной форме, а не в костюме.

Шоу для своих: как Трамп превратил дипломатию в сигнал белым националистам

После многих лет апартеида, а также длительного коррумпированного управления со стороны Африканского национального конгресса, Южная Африка продолжает бороться с глубокими структурными проблемами. Впрочем, ни одна из них не стала ближе к решению после громкого выступления Дональда Трампа в Овальном кабинете. Да и не было цели решить — это был спектакль для электората MAGA, прежде всего для его радикального белого крыла.

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Образ Трампа как политического аутсайдера, попирающего дипломатические нормы и разрушающего устоявшиеся международные структуры, уже стал фирменным. Его месседж прост: США должны демонстрировать силу, а не искать компромиссы. И в этом шоу на публику, где глава государства публично обучает иностранных лидеров, заложен именно такой месседж — Америка превыше всего, а мировые политические элиты должны молча слушать.

Однако иногда выгоды от этого перформанса получает не только сам Трамп. В среду, после того, как Трамп раскритиковал ситуацию в Южной Африке, в той же комнате оказался Илон Маск — известный предприниматель родом из ЮАР. Накануне он пожаловался в соцсети X на дискриминацию белых в стране. Этот нарратив, похоже, удачно укладывается в общую идеологическую картину, транслируемую администрацией Трампа.

Взгляды Маска не остались в тени и во время недавнего визита в Белый дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"В Соединенном Королевстве свобода слова существует очень, очень долго, и она будет существовать еще очень, очень долго".

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Однако этот ответ, хотя и эффектный, не умаляет главного — нынешний Белый дом все меньше напоминает институт дипломатии и все больше — студию для идеологических шоу. И те, кто не готов к такой сцене рискуют стать ее следующей жертвой.