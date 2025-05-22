Трамп в Овальном кабинете поскандалил с президентом ЮАР

Дональд Трамп и Сирил Рамафоса в Овальном кабинете / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете обвинил его в «геноциде белых». Однако президент ЮАР отверг все обвинения. Из-за этого возник спор.

Об этом пишет Reuters.

«Люди бегут из Южной Африки ради собственной безопасности. У них конфискуют землю, а во многих случаях убивают», — сказал Трамп в присутствии Рамафосы.

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В подтверждение своих слов Трамп попросил включить видео на телевизоре.

«У нас есть тысячи историй об этом, у нас есть документальные фильмы, есть новости», — добавил Трамп.

Дональд Трамп и Сирил Рамафоса в Овальном кабинете / © Associated Press

Журналисты отметили, что президент ЮАР надеялся использовать встречу с Трампом для перезагрузки отношений с США и был подготовлен к агрессивному приему, взяв в состав своей делегации популярных белых южноафриканских игроков в гольф.

«Во время презентации Рамафоса в большинстве своем сидел с невозмутимым выражением лица, только иногда вытягивал шею, чтобы лучше видеть экран», — пишут журналисты.

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Рамафоса подчеркнул, что раньше не видел этих материалов и хотел бы узнать, где именно было снято видео, показанное президентом США.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

В этот день планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако этого не сделали. Мировые лидеры поддержали Зеленского.