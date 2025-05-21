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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 22 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Овен

Овен / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 22 мая?

День, которые астрологи советуют провести в покое, тишине и одиночество. Если чий день такое будет невозможно, желательно хотя бы поменьше общаться с окружающими – особенно теми, кто вызывает у нас негативные эмоции. Откровенный и искренний разговор, который советуют сегодня провести звезды с самим собой, поможет понять, по какой – правильной или нет – жизненной дороге мы идем и стоит ли что-то подкорректировать в этом движении. В отношениях с любимыми людьми важно доверять не разуму, а сердцу оно точно не обманет.

Овен

Овны могут обращаться за помощью к тем, кто заведомо сильнее их или занимает высокую должность – с их помощью удастся решить зависшие вопросы, которые казались безнадежными. Главное – доходчиво объяснить, чего именно они хотят достичь в результате своего визита, а уж собеседник сам решит, что и как он может сделать. В любом случае беседа окажется успешной, а полученные в результате документы – идеально оформленными.

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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