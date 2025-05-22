Трамп в Овальному кабінеті поскандалив з президентом ПАР

Дональд Трамп та Сіріл Рамафоса в Овальному кабінеті / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сірілом Рамафосою в Овальному кабінеті звинуватив його у «геноциді білих». Однак президент ПАР відкинув усі звинувачення. Через це виникла суперечка.

Про це пише Reuters.

«Люди тікають з Південної Африки заради власної безпеки. У них конфісковують землю, а в багатьох випадках убивають», — сказав Трамп у присутності Рамафоси.

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На підтвердження своїх слів Трамп попросив увімкнути відео на телевізорі.

«У нас є тисячі історій про це, у нас є документальні фільми, є новини», — додав Трамп.

Дональд Трамп та Сіріл Рамафоса в Овальному кабінеті / © Associated Press

Журналісти зазначили, що президент ПАР сподівався використати зустріч з Трампом для перезавантаження відносин зі США та був підготовленим до агресивного приймання, взявши до складу своєї делегації популярних білих південноафриканських гравців у гольф.

«Під час презентації Рамафоса здебільшого сидів із незворушним виразом обличчя, лише іноді витягував шию, щоби краще бачити екран», — пишуть журналісти.

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Рамафоса підкреслив, що раніше не бачив цих матеріалів і хотів би дізнатися, де саме було знято відео, яке показав президент США.

Нагадаємо, 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч Трампа, Венса й Зеленського, яка закінчилася суперечкою трьох політиків. Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім.

Цього дня планували підписати угоду про корисні копалини, однак цього не зробили. Світові лідери підтримали Зеленського.