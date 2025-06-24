Це дуже мило: топмодель Гайді Клум відсвяткувала дні народження своїх собак

Хайді Клум / © Associated Press

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Німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — разом зі своїм чоловіком — музикантом Томом Каулітцем — у вересні 2023-го придбали двох різностатевих цуценят породи німецький короткошерстий пойнтер, яким дали імена Uschi та Jager. Днями собакам виповнилося два роки. У своєму Instagram Гайді показала, яке свято для них влаштувала.

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Собаки позували в блискучих ковпаках з помпонами та в хустках на шиях. Кожна мала свій торт — з рожевим і блакитним декором.

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

© Instagram Гайді Клум

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

А потім вони радісно з’їли ці торти.

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Собака Хайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді зізнається, що придбання одразу двох цуценят було ідеальним рішенням для зайнятих господарів, адже, коли їх немає вдома, собаки грають один з одним і їм не нудно. Uschi та Jager одразу стали справжніми членами родини — вони навіть сплять у ліжку з Гайді та Томом. А четверо дітей моделі допомагають у догляді за вихованцями, вигулюють їх та займаються їх дресируванням.

Собаки Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Клум розповідала, що маленькі цуценята стали справжнім випробуванням: вони бігали по всьому будинку, влаштовували погром у її гардеробі і справляли потребу прямо на килимах. Щоб зберегти порядок, Гайді встановила дитячі ворота вдома для обмеження зони перебування вихованців.

Раніше, нагадаємо, ефектна Гайді Клум знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою літнього номера журналу L’Officiel Austria.

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