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- Шоу-бізнес
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Це дуже мило: топмодель Гайді Клум відсвяткувала дні народження своїх собак
Зірка поділилася серією кумедних фото своїх домашніх улюбленців.
Німецька модель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — разом зі своїм чоловіком — музикантом Томом Каулітцем — у вересні 2023-го придбали двох різностатевих цуценят породи німецький короткошерстий пойнтер, яким дали імена Uschi та Jager. Днями собакам виповнилося два роки. У своєму Instagram Гайді показала, яке свято для них влаштувала.
Собаки позували в блискучих ковпаках з помпонами та в хустках на шиях. Кожна мала свій торт — з рожевим і блакитним декором.
А потім вони радісно з’їли ці торти.
Гайді зізнається, що придбання одразу двох цуценят було ідеальним рішенням для зайнятих господарів, адже, коли їх немає вдома, собаки грають один з одним і їм не нудно. Uschi та Jager одразу стали справжніми членами родини — вони навіть сплять у ліжку з Гайді та Томом. А четверо дітей моделі допомагають у догляді за вихованцями, вигулюють їх та займаються їх дресируванням.
Клум розповідала, що маленькі цуценята стали справжнім випробуванням: вони бігали по всьому будинку, влаштовували погром у її гардеробі і справляли потребу прямо на килимах. Щоб зберегти порядок, Гайді встановила дитячі ворота вдома для обмеження зони перебування вихованців.
Раніше, нагадаємо, ефектна Гайді Клум знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою літнього номера журналу L’Officiel Austria.