Конфлікт Ломаченка і Стерненка: волонтер пригадав боксеру його обійми з другом Кадирова

Василь Ломаченко і Сергій Стерненко (колаж)

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Волонтер Сергій Стерненко прокоментував допис Жана Беленюка, який відреагував на його конфлікт із боксером Василем Ломаченком.

Беленюк на своїй сторінці у Facebook опублікував фото Ломаченка у військовій формі та запитав "А від кого Ломаченко планував нас захищати на початку повномасштабної війни?" після того, як боксер у своєму дописі про обстріл Білгорода-Дністровського не назвав росіян винними у цьому злочині та війні загалом.

Стерненко зробив репост публікації Беленюка собі на сторінку в Facebook і пригадав, як Ломаченко у березні 2023 року обіймався та фотографувався з російським бійцем Ісламом Махачевим на турнірі UFC 285 у Лас-Вегасі (США).

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Махачев, який родом з Дагестану, є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова. Він підтримує загарбницьку війну російських окупантів проти України.

Також волонтер звинуватив Ломаченка в інвестиціях у бізнес довіреної особи Володимира Путіна – російського бізнесмена Аркадія Новікова.

"Не знаю, від кого Вася там збирався захищатися на початку повномасштабки, але вже 2023-го він у США обіймався з шісткою Кадирова.

А минулого року зробив інвестицію у бізнес Аркадія Новікова – довіреної особи Путіна", – написав Стерненко.

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Зазначимо, що Василь на початку повномасштабного російського вторгнення до України вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Ломаченко і Стерненко посварилися у коментарях до допису українського боксера у Facebook про обстріл росіянами Білгорода-Дністровського.

Стерненко назвав Василя зрадником і боягузом. У відповідь Ломаченко почав іронізувати про особисту охорону Стерненка та заявив, що людям в Україні несе загрозу не лише російська армія, а й ТЦК.

У коментарях Ломаченка також розніс ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер і засновник однойменного фонду Сергій Притула, якому боксер знайшов, що відповісти.

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Нагадаємо, на початку червня цього року Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри.