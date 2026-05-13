Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Гречаники з фаршем у томатному соусі: простий і корисний рецепт

Гречаники з фаршем у томатному соусі готуються з гречки та м’ясного фаршу.

Катерина Труш
Це бюджетна, ароматна страва, яка не потребує гарніру, оскільки в ній є і каша, і м’ясо. Для цього сформуйте котлети, обсмажте їх і протушкуйте в томатному соусі з овочами.

Інгредієнти:

  • гречана крупа — 1 склянка;

  • вода — 2 склянки;

  • фарш свинячий — 500 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • борошно пшеничне — 2 ст. л.;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • олія.

Для соусу:

  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;

  • морква — 1 шт.;

  • томатний соус — 3 ст. л.;

  • цукор — 1 ст. л.;

  • вода — 400-500 мл;

  • перець чорний мелений;

  • сіль;

  • олія.

Приготування:

  1. Гречану крупу промийте, викладіть у сотейник, посоліть, залийте водою і варіть 20-25 хвилин до готовності, остудіть.

  2. Цибулю очистьте і подрібніть.

  3. У мисці з’єднайте гречку, фарш, яйця, цибулю, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте.

  4. Сформуйте котлети та запаніруйте їх у борошні.

  5. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети й обсмажте їх із двох боків до золотистої скоринки, викладіть у каструлю.

  6. Цибулю, моркву очистьте.

  7. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на велику тертку. Обсмажте на олії до м’якості, додайте томатний соус, цукор, перець чорний мелений, посоліть, влийте воду і протушкуйте п’ять хвилин.

  8. Залийте цим соусом гречаники, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 20-25 хвилин.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

  • Томатний соус можна замінити кетчупом.

