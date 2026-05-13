Гречаники з фаршем у томатному соусі: простий і корисний рецепт
Гречаники з фаршем у томатному соусі готуються з гречки та м’ясного фаршу.
Це бюджетна, ароматна страва, яка не потребує гарніру, оскільки в ній є і каша, і м’ясо. Для цього сформуйте котлети, обсмажте їх і протушкуйте в томатному соусі з овочами.
Інгредієнти:
гречана крупа — 1 склянка;
вода — 2 склянки;
фарш свинячий — 500 г;
яйця курячі — 2 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
борошно пшеничне — 2 ст. л.;
перець чорний мелений;
сіль;
олія.
Для соусу:
цибуля ріпчаста — 2 шт.;
морква — 1 шт.;
томатний соус — 3 ст. л.;
цукор — 1 ст. л.;
вода — 400-500 мл;
перець чорний мелений;
сіль;
олія.
Приготування:
Гречану крупу промийте, викладіть у сотейник, посоліть, залийте водою і варіть 20-25 хвилин до готовності, остудіть.
Цибулю очистьте і подрібніть.
У мисці з’єднайте гречку, фарш, яйця, цибулю, перець чорний мелений, посоліть, перемішайте.
Сформуйте котлети та запаніруйте їх у борошні.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію, викладіть котлети й обсмажте їх із двох боків до золотистої скоринки, викладіть у каструлю.
Цибулю, моркву очистьте.
Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на велику тертку. Обсмажте на олії до м’якості, додайте томатний соус, цукор, перець чорний мелений, посоліть, влийте воду і протушкуйте п’ять хвилин.
Залийте цим соусом гречаники, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 20-25 хвилин.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.
Томатний соус можна замінити кетчупом.