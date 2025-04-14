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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
276
Час на прочитання
2 хв

Гречаники: цікавий рецепт котлет

Ситні та ароматні домашні котлетки з гречки і м’яса — ідеальний обід або вечеря для всієї родини.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Гречаники: цікавий рецепт котлет

Гречаники: цікавий рецепт котлет / © Credits

Гречаники — страва проста, бюджетна, поживна, а головне — дуже смачна. Ці котлетки, зроблені з вареної гречки і м’ясного фаршу, — справжня кулінарна класика, яка не втрачає актуальності навіть у сучасній гастрономії. Їх можна подавати як самостійну страву або з овочевим соусом, а також з легким гарніром, наприклад, салатом або тушкованими овочами.

Гречаники — це не лише про економію, а і про турботу: страва багата на білок, клітковину, залізо та корисні вуглеводи, тому вона чудово підходить для дітей і дорослих, які дотримуються здорового харчування. Як усе правильно зробити — розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти

Для гречаників:

  • варена гречка — 400 г

  • м’ясний фарш (свинина, яловичина чи змішаний) — 500 г

  • яйце — 1 шт.

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

  • сіль

  • перець

  • борошно

  • олія для смаження

Для соусу (за бажанням):

  • морква — 1 шт.

  • цибуля — 1 шт.

  • томатна паста або подрібнені томати — 2–3 ст. л.

  • вода — 150 мл

  • цукор

  • сіль

Приготування

  1. Гречку промийте, залийте водою у пропорції 1:2, посоліть і відваріть до готовності. Залиште охолонути.

  2. Цибулю подрібніть — можна натерти на тертці чи дрібно нарізати.

  3. У великій мисці змішайте гречку, м’ясний фарш, цибулю, яйце, сіль і перець. Добре вимісіть руками або ложкою, поки маса не стане однорідною.

  4. З отриманої суміші сформуйте котлетки середнього розміру. Обваляйте кожну в борошні з обох боків.

  5. У сковорідці розігрійте олію. Обсмажуйте гречаники на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до рум’яної скоринки.

  6. На окремій пательні пасеруйте подрібнену цибулю і натерту моркву.

  7. Додайте томатну пасту, трохи води, дрібку цукру, сіль і готуйте 5–7 хв на слабкому вогні. Потім викладіть у соус готові гречаники, накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хв.

Поради:

  • Якщо маса для гречаників здається рідкуватою, додайте 1–2 ст. л. манки чи панірувальних сухарів.

  • У соус можна додати лавровий лист і зелень — це зробить страву ароматнішою.

  • Гречаники можна готувати заздалегідь, заморожувати і потім швидко розігрівати в духовці чи мікрохвильовці.

З чим подавати

Гречаники чудово поєднуються з:

  • картопляним пюре

  • тушкованою капустою

  • свіжим овочевим салатом

  • маринованими огірками чи помідорами

Це страва, яка необов’язково потребує вишуканого гарніру — вона самодостатня, поживна та неймовірно смачна.

Гречаники — це приклад того, як із доступних продуктів можна створити кулінарний шедевр, який буде до вподоби всім членам родини. Такий рецепт точно заслуговує на місце в кулінарній книжці кожної господині. Не соромтеся готувати по-домашньому, адже саме у простоті — справжня магія смаку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
276
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