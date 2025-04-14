Гречаники: цікавий рецепт котлет / © Credits

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Гречаники — страва проста, бюджетна, поживна, а головне — дуже смачна. Ці котлетки, зроблені з вареної гречки і м’ясного фаршу, — справжня кулінарна класика, яка не втрачає актуальності навіть у сучасній гастрономії. Їх можна подавати як самостійну страву або з овочевим соусом, а також з легким гарніром, наприклад, салатом або тушкованими овочами.

Гречаники — це не лише про економію, а і про турботу: страва багата на білок, клітковину, залізо та корисні вуглеводи, тому вона чудово підходить для дітей і дорослих, які дотримуються здорового харчування. Як усе правильно зробити — розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти

Для гречаників:

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варена гречка — 400 г

м’ясний фарш (свинина, яловичина чи змішаний) — 500 г

яйце — 1 шт.

цибуля ріпчаста — 1 шт.

сіль

перець

борошно

олія для смаження

Для соусу (за бажанням):

морква — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

томатна паста або подрібнені томати — 2–3 ст. л.

вода — 150 мл

цукор

сіль

Приготування

Гречку промийте, залийте водою у пропорції 1:2, посоліть і відваріть до готовності. Залиште охолонути. Цибулю подрібніть — можна натерти на тертці чи дрібно нарізати. У великій мисці змішайте гречку, м’ясний фарш, цибулю, яйце, сіль і перець. Добре вимісіть руками або ложкою, поки маса не стане однорідною. З отриманої суміші сформуйте котлетки середнього розміру. Обваляйте кожну в борошні з обох боків. У сковорідці розігрійте олію. Обсмажуйте гречаники на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. На окремій пательні пасеруйте подрібнену цибулю і натерту моркву. Додайте томатну пасту, трохи води, дрібку цукру, сіль і готуйте 5–7 хв на слабкому вогні. Потім викладіть у соус готові гречаники, накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хв.

Поради:

Якщо маса для гречаників здається рідкуватою, додайте 1–2 ст. л. манки чи панірувальних сухарів.

У соус можна додати лавровий лист і зелень — це зробить страву ароматнішою.

Гречаники можна готувати заздалегідь, заморожувати і потім швидко розігрівати в духовці чи мікрохвильовці.

З чим подавати

Гречаники чудово поєднуються з:

картопляним пюре

тушкованою капустою

свіжим овочевим салатом

маринованими огірками чи помідорами

Це страва, яка необов’язково потребує вишуканого гарніру — вона самодостатня, поживна та неймовірно смачна.

Гречаники — це приклад того, як із доступних продуктів можна створити кулінарний шедевр, який буде до вподоби всім членам родини. Такий рецепт точно заслуговує на місце в кулінарній книжці кожної господині. Не соромтеся готувати по-домашньому, адже саме у простоті — справжня магія смаку.