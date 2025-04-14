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Гречаники: цікавий рецепт котлет
Ситні та ароматні домашні котлетки з гречки і м’яса — ідеальний обід або вечеря для всієї родини.
Гречаники — страва проста, бюджетна, поживна, а головне — дуже смачна. Ці котлетки, зроблені з вареної гречки і м’ясного фаршу, — справжня кулінарна класика, яка не втрачає актуальності навіть у сучасній гастрономії. Їх можна подавати як самостійну страву або з овочевим соусом, а також з легким гарніром, наприклад, салатом або тушкованими овочами.
Гречаники — це не лише про економію, а і про турботу: страва багата на білок, клітковину, залізо та корисні вуглеводи, тому вона чудово підходить для дітей і дорослих, які дотримуються здорового харчування. Як усе правильно зробити — розповіли на сторінці mamanata.food.
Інгредієнти
Для гречаників:
варена гречка — 400 г
м’ясний фарш (свинина, яловичина чи змішаний) — 500 г
яйце — 1 шт.
цибуля ріпчаста — 1 шт.
сіль
перець
борошно
олія для смаження
Для соусу (за бажанням):
морква — 1 шт.
цибуля — 1 шт.
томатна паста або подрібнені томати — 2–3 ст. л.
вода — 150 мл
цукор
сіль
Приготування
Гречку промийте, залийте водою у пропорції 1:2, посоліть і відваріть до готовності. Залиште охолонути.
Цибулю подрібніть — можна натерти на тертці чи дрібно нарізати.
У великій мисці змішайте гречку, м’ясний фарш, цибулю, яйце, сіль і перець. Добре вимісіть руками або ложкою, поки маса не стане однорідною.
З отриманої суміші сформуйте котлетки середнього розміру. Обваляйте кожну в борошні з обох боків.
У сковорідці розігрійте олію. Обсмажуйте гречаники на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до рум’яної скоринки.
На окремій пательні пасеруйте подрібнену цибулю і натерту моркву.
Додайте томатну пасту, трохи води, дрібку цукру, сіль і готуйте 5–7 хв на слабкому вогні. Потім викладіть у соус готові гречаники, накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хв.
Поради:
Якщо маса для гречаників здається рідкуватою, додайте 1–2 ст. л. манки чи панірувальних сухарів.
У соус можна додати лавровий лист і зелень — це зробить страву ароматнішою.
Гречаники можна готувати заздалегідь, заморожувати і потім швидко розігрівати в духовці чи мікрохвильовці.
З чим подавати
Гречаники чудово поєднуються з:
картопляним пюре
тушкованою капустою
свіжим овочевим салатом
маринованими огірками чи помідорами
Це страва, яка необов’язково потребує вишуканого гарніру — вона самодостатня, поживна та неймовірно смачна.
Гречаники — це приклад того, як із доступних продуктів можна створити кулінарний шедевр, який буде до вподоби всім членам родини. Такий рецепт точно заслуговує на місце в кулінарній книжці кожної господині. Не соромтеся готувати по-домашньому, адже саме у простоті — справжня магія смаку.