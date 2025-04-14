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Гречневые котлеты: интересный рецепт
Сытные и ароматные домашние котлетки из гречки и мяса – идеальный обед или ужин для всей семьи.
Гречневые котлеты — блюдо простое, бюджетное, питательное, а главное — очень вкусное. Эти котлетки из вареной гречки и мясного фарша — настоящая кулинарная классика, которая не теряет актуальности даже в современной гастрономии. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или с овощным соусом, а также с легким гарниром — например, салатом или тушеными овощами.
Гречневые котлеты — это не только об экономии, но и о заботе: блюдо богато белком, клетчаткой, железом и полезными углеводами, поэтому оно прекрасно подходит для детей и взрослых, которые придерживаются здорового питания. Как все правильно сделать рассказали на странице mamanata.food.
Ингредиенты
Для гречневых котлет:
Вареная гречка 400 г
Мясной фарш (свинина, говядина или смешанный) 500 г
Яйцо 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Соль
Перец
Мука
Растительное масло для жарки
Для соуса (по желанию):
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Томатная паста или измельченные томаты 2-3 ст. л
Вода 150 мл
Сахар
Соль
Приготовление
Гречку промойте, залейте водой в пропорции 1:2, посолите и отварите до готовности. Оставьте остыть.
Лук измельчите — можно натереть на терке или мелко нарезать.
В большой миске смешайте гречку, мясной фарш, лук, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите руками или ложкой, пока масса не станет однородной.
Из полученной смеси сформируйте котлетки среднего размера. Обваляйте каждую в муке по обе стороны.
В сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте гречаники на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до румяной корочки.
На отдельной сковороде пассеруйте измельченный лук и натертую морковь.
Добавьте томатную пасту, немного воды, щепотку сахара, соль и готовьте 5–7 мин на слабом огне. Затем выложите в соус готовые гречишники, накройте крышкой и тушите еще 10 мин.
Советы:
Если гречневая масса кажется жидкой, добавьте 1–2 ст. л манки или панировочных сухарей.
В соус можно добавить лавровый лист и зелень — это сделает блюдо более ароматным.
Гречневые можно готовить заранее, замораживать и затем быстро разогревать в духовке или микроволновке.
С чем подавать
Гречневые прекрасно сочетаются с:
картофельным пюре
тушеной капустой
свежим овощным салатом
маринованными огурцами или помидорами
Это блюдо, которое не обязательно требует изысканного гарнира — оно самодостаточное, питательное и невероятно вкусное.
Гречневые — это пример того, как из доступных продуктов можно создать кулинарный шедевр, который будет по душе всем членам семьи. Такой рецепт точно заслуживает места в кулинарной книге каждой хозяйки. Не стесняйтесь готовить по-домашнему, ведь именно в простоте — настоящая магия вкуса.