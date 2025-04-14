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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
238
Время на прочтение
2 мин

Гречневые котлеты: интересный рецепт

Сытные и ароматные домашние котлетки из гречки и мяса – идеальный обед или ужин для всей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Гречневые котлеты: интересный рецепт

Гречневые котлеты: интересный рецепт / © Credits

Гречневые котлеты — блюдо простое, бюджетное, питательное, а главное — очень вкусное. Эти котлетки из вареной гречки и мясного фарша — настоящая кулинарная классика, которая не теряет актуальности даже в современной гастрономии. Их можно подавать как самостоятельное блюдо или с овощным соусом, а также с легким гарниром — например, салатом или тушеными овощами.

Гречневые котлеты — это не только об экономии, но и о заботе: блюдо богато белком, клетчаткой, железом и полезными углеводами, поэтому оно прекрасно подходит для детей и взрослых, которые придерживаются здорового питания. Как все правильно сделать рассказали на странице mamanata.food.

Ингредиенты

Для гречневых котлет:

  • Вареная гречка 400 г

  • Мясной фарш (свинина, говядина или смешанный) 500 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Соль

  • Перец

  • Мука

  • Растительное масло для жарки

Для соуса (по желанию):

  • Морковь 1 шт.

  • Лук 1 шт.

  • Томатная паста или измельченные томаты 2-3 ст. л

  • Вода 150 мл

  • Сахар

  • Соль

Приготовление

  1. Гречку промойте, залейте водой в пропорции 1:2, посолите и отварите до готовности. Оставьте остыть.

  2. Лук измельчите — можно натереть на терке или мелко нарезать.

  3. В большой миске смешайте гречку, мясной фарш, лук, яйцо, соль и перец. Хорошо вымесите руками или ложкой, пока масса не станет однородной.

  4. Из полученной смеси сформируйте котлетки среднего размера. Обваляйте каждую в муке по обе стороны.

  5. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте гречаники на среднем огне по 3–4 мин с каждой стороны до румяной корочки.

  6. На отдельной сковороде пассеруйте измельченный лук и натертую морковь.

  7. Добавьте томатную пасту, немного воды, щепотку сахара, соль и готовьте 5–7 мин на слабом огне. Затем выложите в соус готовые гречишники, накройте крышкой и тушите еще 10 мин.

Советы:

  • Если гречневая масса кажется жидкой, добавьте 1–2 ст. л манки или панировочных сухарей.

  • В соус можно добавить лавровый лист и зелень — это сделает блюдо более ароматным.

  • Гречневые можно готовить заранее, замораживать и затем быстро разогревать в духовке или микроволновке.

С чем подавать

Гречневые прекрасно сочетаются с:

  • картофельным пюре

  • тушеной капустой

  • свежим овощным салатом

  • маринованными огурцами или помидорами

Это блюдо, которое не обязательно требует изысканного гарнира — оно самодостаточное, питательное и невероятно вкусное.

Гречневые — это пример того, как из доступных продуктов можно создать кулинарный шедевр, который будет по душе всем членам семьи. Такой рецепт точно заслуживает места в кулинарной книге каждой хозяйки. Не стесняйтесь готовить по-домашнему, ведь именно в простоте — настоящая магия вкуса.

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Дата публикации
Количество просмотров
238
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