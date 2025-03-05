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Рубленые котлеты из печени: быстрый рецепт

Рубленые котлеты из печени: быстрый рецепт

Котлеты из печени / Фото: Credits

Сочные, нежные внутри и с аппетитной румяной корочкой — рубленые котлеты из печени покорят даже тех, кто до сих пор скептически относился к этому блюду. Готовятся они удивительно легко, а вкус просто великолепный.

Именно рецепт таких котлет предложила на своей странице кулинарная мастер Ольга Рябенко и он стоит того, чтобы появиться в вашей копилке любимых блюд.

Печень – это источник железа, белка и полезных микроэлементов. Она отлично влияет на кроветворную систему, укрепляет иммунитет и дарит чувство сытости навечно. К тому же этот рецепт подходит даже для тех, кто не в восторге от классической печени – благодаря правильному сочетанию ингредиентов котлеты получаются мягкими и ароматными, без привычной для печеночных блюд горчинки.

Ингредиенты

Куриная печень
500 г
Яйца
2 шт.
Кукурузная мука
2 ст. л
Зеленый лук
5 стеблей
Соль
Перец
Сушеный чеснок
1 ч. л
Масло
Сметана

Приготовление

  1. Куриную печень промойте под проточной водой, аккуратно удалите пленки и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте его к печени.
  3. Разбейте в миску яйца, всыпьте кукурузную муку, добавьте соль, перец и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте массу – она должна стать однородной и нежной.
  4. На хорошо разогретую сковороду налейте растительное масло. Ложкой выложите печеночную массу и обжарьте на среднем огне до появления золотистой корочки. Но помните, не пережаривайте. Котлеты должны оставаться немного розовыми внутри – так они сохранят свою сочность.

Советы:

  • Не экономьте на специях – чеснок, перец и зеленый лук прекрасно оттеняют вкус печени.
  • Не пересушивайте – правильная термическая обработка гарантирует нежность блюда.

Лучше всего такие котлеты смакуют со сметаной — она подчеркнет их нежность и придаст мягкость. Можно также дополнить свежими овощами или легким салатом – идеальное сочетание для сытного, но одновременно легкого обеда или ужина.

Приготовьте эти котлеты хотя бы раз и они обязательно станут частью вашего домашнего меню.

Приятного аппетита!

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