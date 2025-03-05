Рубленые котлеты из печени: быстрый рецепт

Сочные, нежные внутри и с аппетитной румяной корочкой — рубленые котлеты из печени покорят даже тех, кто до сих пор скептически относился к этому блюду. Готовятся они удивительно легко, а вкус просто великолепный.

Именно рецепт таких котлет предложила на своей странице кулинарная мастер Ольга Рябенко и он стоит того, чтобы появиться в вашей копилке любимых блюд.

Печень – это источник железа, белка и полезных микроэлементов. Она отлично влияет на кроветворную систему, укрепляет иммунитет и дарит чувство сытости навечно. К тому же этот рецепт подходит даже для тех, кто не в восторге от классической печени – благодаря правильному сочетанию ингредиентов котлеты получаются мягкими и ароматными, без привычной для печеночных блюд горчинки.

Ингредиенты Куриная печень 500 г Яйца 2 шт. Кукурузная мука 2 ст. л Зеленый лук 5 стеблей Соль Перец Сушеный чеснок 1 ч. л Масло Сметана

Приготовление

Куриную печень промойте под проточной водой, аккуратно удалите пленки и нарежьте мелкими кусочками. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте его к печени. Разбейте в миску яйца, всыпьте кукурузную муку, добавьте соль, перец и сушеный чеснок. Тщательно перемешайте массу – она должна стать однородной и нежной. На хорошо разогретую сковороду налейте растительное масло. Ложкой выложите печеночную массу и обжарьте на среднем огне до появления золотистой корочки. Но помните, не пережаривайте. Котлеты должны оставаться немного розовыми внутри – так они сохранят свою сочность.

Советы:

Не экономьте на специях – чеснок, перец и зеленый лук прекрасно оттеняют вкус печени.

Не пересушивайте – правильная термическая обработка гарантирует нежность блюда.

Лучше всего такие котлеты смакуют со сметаной — она подчеркнет их нежность и придаст мягкость. Можно также дополнить свежими овощами или легким салатом – идеальное сочетание для сытного, но одновременно легкого обеда или ужина.

Приготовьте эти котлеты хотя бы раз и они обязательно станут частью вашего домашнего меню.

Приятного аппетита!

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