В результате атаки РФ на Сумы пострадало много полицейских - Клименко

Полиция / © УНИАН

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В ходе российской ракетной атаки на Сумы 13 апреля пострадали 14 полицейских.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает hromadske.

По его словам, среди пострадавших есть как те, кто оказался в эпицентре взрыва, так и прибывшие для ликвидации последствий.

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«Я не хотел бы говорить за другие службы, но, к сожалению, у нас есть потери — это погибшие и раненые. Среди полицейских погибших нет», — сказал он.

Министр внутренних дел подчеркнул, что все службы быстро отреагировали на ситуацию: полиция, ГСЧС, медики, а также привлечены дополнительные подразделения и волонтеры. На месте развернули штаб по ликвидации последствий. Из-за поврежденных домов 200 человек необходимо было быстро потушить пожары и проверить завалы на предмет возможных жертв.

В то же время в пресс-службе ГСЧС сообщили, что пострадавших или погибших среди спасателей нет.

Напомним, ранее мы писали, что 14 апреля в Сумах раздался взрыв.

13 апреля Россия нанесла два удара с промежутком в 2-2,5 минуты по центру Сум, использовав ракету «Искандер-М» осколочно-фугасного действия. Скорость ракеты — более 2 км в секунду.