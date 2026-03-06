Гречаники без фаршу tiktok.com_@receptoria_

Реклама

Класичні гречаники зазвичай готують з фаршем, але сучасна кухня любить експерименти. Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон або зменшити споживання м’яса, спробуйте версію без фаршу. Ця страва поєднує гречку, ковбасу та ароматний кріп, а додавання яйця робить котлети ніжними. Обсмажені до золотистого кольору, вони ідеально смакують із холодною сметаною. Про все це розповіли на сторінці receptoria.

Інгредієнти Гречка (відварена та охолоджена) 200 г Ковбаса 100 г Кріп 1 пучок Яйце 1 шт. Сіль Перець Борошно Олія

Приготування

Відваріть гречку до готовності та дайте їй охолонути. Наріжте ковбасу маленькими кубиками, дрібно поріжте кріп. У мисці змішайте гречку, ковбасу, кріп та яйце. Додайте сіль та перець до свого смаку та добре вимішайте. Сформуйте з маси невеликі котлети. Потім обваляйте їх у борошні, щоб вони не розпадалися під час обсмажування. На розігріту сковорідку додайте трохи олії. Викладіть котлети та обсмажте з обох боків приблизно по 3 хв до золотистого кольору. Гречаники найсмачніші, коли їх подати гарячими з холодною сметаною. Можна додати свіжі овочі чи зелень для яскравого акценту.

Поради

Для більшої ніжності додайте трохи тертого сиру перед формуванням котлет.

Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанської дієти, ковбасу можна замінити на обсмажені гриби.

Гречаники без фаршу — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі, ситні та стильні страви. Вони не тільки мають апетитний вигляд, а й тішать смаком. Приготувати їх легко, а результат — неймовірно смачний.