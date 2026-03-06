Власників паспорта-книжечки можуть оштрафувати: кому загрожує

Паспорт / © Фото з відкритих джерел

Власники паспортів старого зразка в Україні ризикують отримати штраф, якщо не оновлять фотографію у документі після досягнення певного віку.

Про це йдеться у матеріалі «УНІАН».

Нині особливо важливо слідкувати за актуальністю фотографій у всіх посвідченнях та документах. Хоча паспорт із простроченим фото ще може підтвердити особу, невчасна заміна може створити проблеми під час перевірок документів у майбутньому.

Українці, які мають паспорт-книжечку 1994 року, зобов’язані оновити фото, коли їм відбудеться 25 та 45 років. На це надається 30 днів з дня народження. В умовах мирного часу ігнорування цього правила робить паспорт недійсним, а власник ризикує отримати штраф.

Проте Міграційна служба України наголошує: під час воєнного стану та протягом місяця після його завершення відсутність вклеєного фото не впливає на легальний статус документа. Це послаблення введене для спрощення процедур.

Якщо паспорт-книжечка з фото не буде оновлена, наслідки передбачені ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

перше порушення — попередження;

повторні порушення протягом року — штраф від 17 до 51 грн.

Паспорт старого зразка залишається чинним

Без фото після 25 або 45 років український паспорт потрібно замінити на сучасну ID-картку.

Для заміни фотографії необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС України за місцем реєстрації та надати паспорт і нові фотографії розміром 3,5 × 4,5 см. Якщо громадянин не бажає міняти книжечку на ID-картку, може знадобитися судове рішення.

Через недотримання правил у майбутньому можуть виникнути проблеми, зокрема, відкриття банківських рахунків та оформлення карток, отримання кредитів або розстрочок, нотаріальні операції, укладення або розірвання шлюбу, отримання соціальних виплат, пенсій та допомоги.

Тож навіть за відсутності штрафів зараз, важливо планувати оновлення фотографії, аби уникнути труднощів після закінчення воєнного стану.

