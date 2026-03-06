Владельцев паспорта-книжечки могут оштрафовать: кому грозит

Паспорт / © Фото из открытых источников

Владельцы паспортов старого образца в Украине рискуют получить штраф, если не обновят фотографию в документе по достижении определенного возраста.

Об этом говорится в материале «Униан».

В настоящее время особенно важно следить за актуальностью фотографий во всех документах и удостоверениях. Хотя паспорт с просроченным фото еще может подтвердить личность, несвоевременная замена может создать проблемы при проверке документов в будущем.

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку 1994 года, обязаны обновить фото, когда им состоится 25 и 45 лет. На это уделяется 30 дней со дня рождения. В условиях мирного времени игнорирование этого правила делает паспорт недействительным, а владелец рискует получить штраф.

Однако Миграционная служба Украины отмечает: во время военного положения и в течение месяца после его завершения отсутствие вклеенного фото не влияет на легальный статус документа. Это ослабление введено для упрощения процедур.

Если паспорт-книжечка по фото не будет обновлена, последствия предусмотрены ст. 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

первое нарушение — предупреждение;

повторные нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Паспорт старого образца остается в силе

Без фото после 25 или 45 лет украинский паспорт нужно заменить современной ID-картой.

Для замены фотографии необходимо обратиться в территориальное подразделение ГТС Украины по месту регистрации и предоставить паспорт и новые фотографии размером 3,5 × 4,5 см. Если гражданин не желает менять книжечку на ID-карту, может потребоваться судебное решение.

Из-за несоблюдения правил в будущем могут возникнуть проблемы, в частности, открытие банковских счетов и оформление карт, получение кредитов или рассрочок, нотариальные операции, заключение или расторжение брака, получение социальных выплат, пенсий и пособий.

Поэтому даже при отсутствии штрафов сейчас важно планировать обновление фотографии, чтобы избежать трудностей после окончания военного положения.

