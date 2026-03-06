Не така, як завжди: донька Майкла Джексона у пудровому тренчі і золотистому топі з’явилася на показі Chloе

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон продемонструвала стильний образ у ніжних відтінках на показі осінньо-зимової колекції Chloé 2026, що відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Зірка з’явилася там в екстравагантному пудровому тренчі оверсайз із високим коміром-стійкою, об’ємними рукавами та округлим подолом. Під верхнім одягом на ній був золотистий топ з білим мереживом та карамельна спідниця до колін із високою талією і драпуванням. Взута вона була у прозорі пластикові туфлі, а на плечі у неї висіла пудрова сумочка на ручці із золотими ланцюжками.

Періс Джексон / © Associated Press

Волосся Джексон зібрала у недбалу зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою. На пальцях у неї були золоті каблучки.

