ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Не така, як завжди: донька Майкла Джексона у пудровому тренчі і золотистому топі з’явилася на показі Chloе

Цього разу Періс Джексон змінила свій зухвалий стиль на ніжний у теплих кольорах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Джексон

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон продемонструвала стильний образ у ніжних відтінках на показі осінньо-зимової колекції Chloé 2026, що відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Зірка з’явилася там в екстравагантному пудровому тренчі оверсайз із високим коміром-стійкою, об’ємними рукавами та округлим подолом. Під верхнім одягом на ній був золотистий топ з білим мереживом та карамельна спідниця до колін із високою талією і драпуванням. Взута вона була у прозорі пластикові туфлі, а на плечі у неї висіла пудрова сумочка на ручці із золотими ланцюжками.

Періс Джексон / © Associated Press

Періс Джексон / © Associated Press

Волосся Джексон зібрала у недбалу зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою. На пальцях у неї були золоті каблучки.

Нагадаємо, Періс Джексон у білій сорочці з розрізом блиснула татуюваннями між грудьми і на животі.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie