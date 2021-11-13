Ломаченко - Комми: где смотреть бой и прогнозы букмекеров

Ломаченко - Комми: где смотреть бой и прогнозы букмекеров

Василий проведет свой второй поединок в 2021 году.

В ночь на 12 декабря украинец Василий Ломаченко проведет бой с ганским боксером Ричардом Комми.

Поединок состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В Украине в это время будет утро воскресенья, 12 декабря.

Где смотреть бой Ломаченко - Комми

В Украине поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Просмотр боя будет доступен всем пользователям подписки "Спорт" (стоимость 199 гривен в месяц) и "Максимальная" (299 грн/месяц).

Прогнозы букмекеров на бой Ломаченко - Комми

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего поединка является украинский боксер. На победу Ломаченко можно поставить с коэффициентом 1.15. Успех африканского "Терминатора" - 5.50. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 29.00.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

Ранее у себя в Instagram Василий показал, как готовится к предстоящему бою.

В своем последнем поединке, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.

японца Масайоши Накатани. После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш .

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что . На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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