Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ничего бояться

День, несмотря на негативную энергетику, которую он несет, благоприятен для очищения помыслов и приведения в порядок мыслей, которые к этому времени могут запутаться окончательно. Важно также гнать от себя любые страхи и фобии, которые могут преследовать любого, даже самого сильного человека – таков этот лунный день, не зря астрологи часто именуют его сатанинским.

Сегодня, 12 декабря, давать отпор страхам желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно ничего бояться.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, имеющие репутацию людей отважных и даже отчаянных, редко чего-нибудь боятся на самом деле – они точно знают, как противостоять той или иной фобии, и всегда идут ей навстречу с открытым забралом. Но сегодня такой день, когда страх может заползти даже в их душу, заставляя их шарахаться от любого угла. Звезды рекомендуют представителям знака взять себя в руки и вспомнить тактику борьбы с фобиями, которую они применяли всегда: вспомнить, что они настолько сильны и упрямы, что сами могут представлять опасность для окружающих.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы крайне редко чего-либо боятся – их уверенность в себе настолько сильна, что они уверены: никто не сможет причинить им зла, если, конечно, они сами этого не допустят. Однако обстоятельства нынешнего дня могут сложиться таким образом, что беспокойство коснется даже представителей этого – бесстрашного – знака. Скорее всего, им покажется, что некие злые силы угрожают им, что, возможно, и не заставит их спрятаться от мира, но настроение испортит изрядно. Лучший способ избавиться от неприятных эмоций – посмотреть хорошую комедию: страх как ветром сдует.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы относятся к фобиям по-разному: сегодня готовы поддаваться любым страхам, какие только возможны на белом свете, а уже завтра демонстрируют окружающим, что им море по колено – как в прямом, так и в переносном смысле слова. Сегодня, несмотря на фобии, которые могут у них возникнуть, представителям знака желательно включить вторую – бесшабашную – модель поведения: показать всем страхам, что они чихать на них хотели. Особой сложности для них это не составит – они всегда хорошо входят в роль, которую решили играть.

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