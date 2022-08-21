Против непобедимого соперника: названа точная дата следующего боя Ломаченко

Стало известно, когда бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок и кто будет его оппонентом.

34-летний украинец вернется на ринг в поединке американца Джамейна Ортиса.

Как сообщает портал lomus official, этот бой состоится 29 октября в Нью-Йорке.

Ранее была информация, что поединок Ломаченко и Ортиса должен стать главным событием вечера бокса промоутерской компании Top Rank.

Добавим, что Василий уже покинул территориальную оборону, где находился с начала войны с российскими оккупантами, и прибыл в США для подготовки к следующему бою.

На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Что касается Ортиса, то на его счету 16 побед (8 - нокаутом) и одна ничья.

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