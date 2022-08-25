ДРГ оккупантов атаковали позиции ВСУ в Николаевской области

За прошедшие сутки вражеские диверсанты дважды пытались атаковать позиции ВСУ возле села Благодатное Николаевской области.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"Дважды в течение дня враг испытывал судьбу в попытках продвинуться в нашем направлении. Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена. Понеся потери, противник отступил", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ "закобзонили" 11 оккупантов во время построения.

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