Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ДРГ оккупантов атаковали позиции ВСУ в Николаевской области

Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ДРГ оккупантов атаковали позиции ВСУ в Николаевской области

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

На Южном направлении активизировались вражеские ДРГ.

За прошедшие сутки вражеские диверсанты дважды пытались атаковать позиции ВСУ возле села Благодатное Николаевской области.

Об этом сообщает ОК "Південь".

"Дважды в течение дня враг испытывал судьбу в попытках продвинуться в нашем направлении. Диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к нашему наблюдательному пункту вблизи Благодатного. Вовремя была обнаружена и огненным отпором остановлена. Понеся потери, противник отступил", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ "закобзонили" 11 оккупантов во время построения.

Читайте также:

США выделили Украине рекордную военную помощь на 3 млрд долларов

США выделили Украине рекордную военную помощь на 3 млрд долларов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация