ДРГ окупантів атакували позиції ЗСУ на Миколаївщині

Минулої доби ворожі диверсанти двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ біля села Благодатне на Миколаївщині.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Двічі протягом дня ворог випробовував долю в спробах просунутись в нашому напрямку. Диверсійно-розвідувальна група намагалася підійти до нашого спостережного пункту поблизу Благодатного. Вчасно була виявлена та вогневою відсіччю зупинена. Зазнавши втрат, противник відступив", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.

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