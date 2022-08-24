Четвер буде спекотним: прогноз погоди в Україні на 25 серпня

Вдень у східних та південно-східних областях через пориви вітру оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Четвер, 25 серпня, в Україні буде переважно сонячним та спекотним.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 25 серпня в країні буде без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 29-34°, в Карпатах та Кримських горах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

25 серпня у північних, східних, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 25 серпня буде сухо. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°. 25 серпня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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