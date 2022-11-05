Російські "мобіки" йдуть на фронт майже без підготовки: британські розвідники повідоми чому

Збройні сили РФ вже перевантажені, наголошують розвідники.
Країна-агресорка Росія відправляє на фронт "мобіків" майже без підготовки. "Друга армія світу" не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.
Британські розвідники наголошують, що збройні сили РФ вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, які необхідні для часткової мобілізації.
"Ці проблеми посилюватимуться додатковим регулярним осіннім щорічнимпризовом від 1 листопада, який, як очікується, залучить додатково 120 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що російські "мобіки" мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять. Крім того, сили РФ проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.
"Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей",- вважають у британському Міноборони.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що часткова мобілізація в РФ не змогла реалізувати плани президента-диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, Москва продовжуватиме приховану мобілізацію. Зазначається, що влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні.
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