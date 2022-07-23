Топ-20 продуктів для підвищення лібідо

Є певні продукти для підвищення лібідо, яких фуд-експерти називають справжніми природніми афродизіаками. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Фахівці розповіли для New York Daily News про продукти для підвищення лібідо та посилення статевого потягу. Діють вони завдяки взаємодії речовин, що містяться в їхньому складі, з гормональними процесами в людському організмі.

Мигдаль

В цих горіхах є незамінні жирні кислоти, завдяки яким організм починає виділяти більше статевих гормонів.

Спаржа

В ній міститься велика кількість вітаміну Е. Саме він відіргає досить важливу роль у формуванні статевих гормонів та підвищенні потягу.

Авокадо

Завдяки фолієвій кислоті, яка міститься в цьому овочі, можна покращити метаболізм. Як наслідок, організм отримує більше енергії, яка необхідна для підвищення лібідо.

Банани

Банани містять особливу речовину - бромелаїн. Саме вона потрібна для підвищення лібідо у чоловіків. А ще банани допомагають покращити вироблення гормону задоволення.

Морква

У моркві міститься велика кількість вітаміну А, який бере участь у виробленні статевих гормонів.

Перець чилі

В гострому перці можна знайти особливу речовину - капсаїцин. Вона стимулює вироблення адреналіну. Саме цей гормон відповідає за посилення всіх відчуттів.

Шоколад

Однак вибирати потрібно лише чорний шоколад, адже в ньому є мікроелементи, які посилюють сексуальний потяг та покращують самопочуття.

Яйця

Яйця - відменне джерело холестерину, який потрібен для підвищення лібідо у чоловіків. Він також покращує вироблення статевих гормонів.

Інжир

Чому потрібно додати його до свого щоденного раціону? В ньому є велика кількість амінокислот, а вони потрібні для підвищення лібідо.

Часник

Це може здатися дивним, але часник також їдять саме для підвищення лібідо. Мікроелементи, які в ньому містяться, допомагають покращити в організмі ті хімічні процеси, які відповідають за збудження.

Мед

До його складу входить особливий мікроелемент - бор. Він допомагає стимулювати вироблення статевих гормонів.

Оливкова олія

В ній містяться вітаміни та мікроелементи, які потрібні для посилення збудження та покращення вироблення статевих гормонів.

Устриці

Особливо потрібні вони для підвищення лібідо у чоловіків, адже в них є цинк, що необхідний для чоловічого здоров'я та сили.

Гранат

В насінні граната є антиоксиданти, які запобігають еректильній дисфункції та допомагають покращити циркуляцію крові.

Насіння гарбуза

Завдяки великій кількості магнію воно допомагає поліпшити циркуляцію крові та бере участь у виробленні тестостерону.

Полуниця

Ця солодка ягода дуже важлива для підвищення лібідо, адже в ній міститься вітамін С, який покращує вироблення статевих гормонів.

Кавун

Завдяки особливому елементу, лікопіну, кавуни покращують циркулюцію крові та допомагають розслабитися.

Шпинат

В ньому міститься рекордна кількість фолієвої кислоти, бета-каротину, калію, вітаміну К, заліза, які потрібні для підсилення сексуального потягу. А ще шпинат - джерело хлорофілу. Його формула ідентична формулі гемоглобіну.

Ваніль

Ця спеція, нарівні з мускатним горіхом, відрізняється тим, що посилює задоволення. Адже в стручках ванілі містяться феромоноподібні речовини.

Кефір та йогурт

Ці молочнокислі продукти потрібні для підвищення лібідо у жінок. Вони містять пробіотики, які покращують мікрофлору піхви. А також вони допомагають знизити неприємні відчуття перед менструацією.